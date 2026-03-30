Galli: "Con il mercato fatto in estate era impossibile migliorare. Stra convinto che la lotta salvezza non riguarderà la Fiorentina"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della stagione viola, tra passato e futuro.

Sul finale della stagione

“Non serve pensare quanti punti bisogna fare nelle prossime partite, perché tra le squadre in lotta la Fiorentina è quella con il tasso tecnico più alto. Serve fare a Verona quello che hai fatto con la Cremonese. Contro l'Inter il pareggio ci sta, ma se perdevi non succedeva nulla. Con il Verona è uno scontro diretto ed esiste un solo risultato. Io sono stra sicuro che la lotta salvezza non riguarderà la Fiorentina”.

Sul mercato estivo

“Con il mercato fatto in estate non era possibile migliorare squadra. Sono riusciti a fare la cosa più importante che era tenere Kean, ma poi sono andati via giocatori importanti in mezzo e sono stati presi calciatori da squadre mediocri. Quando fu smantellata la squadra di Italiano, a Palladino presero giocatori pronti. Arrivato Pioli si sono rilassati tutti: dall'ambiente ai giocatori”.