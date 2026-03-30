La coppia che non ha funzionato alla Fiorentina che decide i destini di due nazioni

Moise Kean e Edin Dzeko. I due per qualche mese sono stati insieme alla Fiorentina e nei pensieri del tecnico Stefano Pioli, avrebbero potuto anche convivere in determinati momenti per portare in dote gol alla squadra.

Però, né con il tecnico parmense, né con Vanoli che lo ha sostituito, c'è stato un momento in cui la coppia sia salita alla ribalta.

Bosnia e Italia

Però questi due ora si ritrovano ad avere in mano i destini, calcistici ovviamente, addirittura di due nazioni. Kean e Dzeko saranno sicuramente i protagonisti dello spareggio tra Bosnia e Italia che deciderà chi andrà a giocare i prossimi Mondiali in Canada, Usa e Messico.

Fattore casa contro sentenza

Per Dzeko c'è il fattore casa da sfruttare, ma Kean, in azzurro, è una vera e propria sentenza, essendo andato a segno nelle ultime cinque gare giocate. Una sfida che verrà seguita, indubbiamente, con grande interesse.