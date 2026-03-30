Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina getta le basi per la prossima stagione, in ballo 27 milioni
Una pagina sulla Fiorentina: la troviamo quest'oggi all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
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Il pezzo d'apertura è intitolato: “Viola esterno notte”. Sottotitolo: “Solomon può restare Harrison non convince”. Occhiello: “La Fiorentina inizia a gettare le basi per la prossima stagione: in ballo in caso di salvezza 27 milioni di riscatti”.
Occhio a Mandragora e Dodô
Di spalla invece c'è: “Dodô: oggi gli esami Occhio a Mandragora”. In breve infine: “Alle 15 via alla vendita 1.500 posti per i viola”.
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