La proposta della Fiorentina che non convince per niente Fortini. Prove tecniche di addio
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'esterno della Fiorentina, Niccolò Fortini, potrebbe essere destinato all'addio alla fine di questa stagione.
Tre anni
Ha il contratto in scadenza tra un anno e il club viola vorrebbe convincerlo a prolungare di altri tre stagioni.
Non c'è convinzione
Ma il classe 2006, scrive in merito il Corriere dello Sport-Stadio, non sembra affatto convinto di prolungare il proprio accordo. Nelle prossime settimane sarà fatta chiarezza, ma in questo momento la separazione sembra la soluzione più probabile.
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