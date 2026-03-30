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La proposta della Fiorentina che non convince per niente Fortini. Prove tecniche di addio

Redazione /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

L'esterno della Fiorentina, Niccolò Fortini, potrebbe essere destinato all'addio alla fine di questa stagione. 

Tre anni

Ha il contratto in scadenza tra un anno e il club viola vorrebbe convincerlo a prolungare di altri tre stagioni

Non c'è convinzione

Ma il classe 2006, scrive in merito il Corriere dello Sport-Stadio, non sembra affatto convinto di prolungare il proprio accordo. Nelle prossime settimane sarà fatta chiarezza, ma in questo momento la separazione sembra la soluzione più probabile. 

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