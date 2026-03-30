E in caso di salvezza, la Fiorentina dovrà già pagare 27 milioni per tre giocatori

Salvarsi sì e a tutti i costi. Nel mercato invernale la Fiorentina ha fatto all in sulla permanenza in Serie A. Una chiamata con un bel pacco di milioni annessi, 27 per la precisione, sotto forma di obblighi di riscatto a risultato raggiunto.

Brescianini utile alla causa

Così, con questa formula, sono arrivati tre giocatori: Fabbian, Brescianini e Rugani. Di questi però solo il secondo si sta rivelando effettivamente utile alla causa, perché impiegato con grande continuità e molto spesso da titolare, anche se manca ancora il vero marchio, ovvero il gol da parte sua.

Fabbian e Rugani invece…

Fabbian è un'alternativa, sta trovando spazio in Conference, mentre in campionato le sue apparizioni sono sporadiche. E spesso è stato deludente in campo. Rugani infine lo si è visto veramente fin ora nella sola trasferta di Udine che è stata fallimentare per la squadra e per lui che ha avuto responsabilità nelle tre reti segnate dai friulani.

27 milioni non sono pochi per chi, come la Fiorentina, non ha un budget infinito per gli acquisti e rischiano di condizionare il prossimo mercato.