Parisi confermato nel suo nuovo ruolo contro i nerazzurri. Se Gosens non dovesse farcela dall'inizio è pronto Rugani

Il tecnico viola Paolo Vanoli sembra intenzionato a non modificare un assetto che nelle ultime settimane ha garantito equilibrio alla Fiorentina. Anche in vista della sfida contro l’Inter, infatti, non sono attese rivoluzioni nell’undici iniziale, come sottolinea il Corriere Fiorentino. Nonostante in Polonia alcuni titolari, tra cui Kean e Fagioli, siano partiti dal primo minuto, il buon momento della squadra spinge tutti a stringere i denti e dare ancora qualcosa in più. Soprattutto l’attaccante, apparso poco soddisfatto al momento della sostituzione. Dopo questa gara, inoltre, arriverà la sosta, durante la quale è previsto anche un allenamento a porte aperte al Viola Park, in programma sabato prossimo.

Parisi confermato in attacco

Prima di raggiungere la Nazionale guidata da Gattuso per la sfida contro l’Irlanda del Nord, Kean sarà chiamato a guidare l’attacco viola e a mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Al suo fianco agiranno Gudmundsson, pronto a partire dal primo minuto dopo l’ingresso nel finale nell’ultima gara, e Parisi, ormai diventato una pedina fondamentale sulla fascia opposta. Poche sorprese anche nelle altre zone del campo, con scelte che sembrano già delineate.

Mentre in difesa…

In difesa, Gosens potrebbe titolare dopo il colpo contro il palo subito a Cremona. In caso contrario, è pronto l’adattamento di Ranieri sulla corsia sinistra, con l’inserimento di Rugani accanto a Pongracic al centro.