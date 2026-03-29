Buone sensazioni da Solomon, cresce Harrison. Fabbian ancora incerto: ecco cosa è emerso dall'allenamento a porte aperte al Viola Park

Davanti a tanti tifosi viola, ieri pomeriggio la Fiorentina si è allenata al Viola Park per avere più vicino il popolo viola in un momento della stagione delicato e importante.

Buone sensazioni

Buone sensazioni sono arrivate da Solomon, che è rientrato in gruppo dopo l'infortunio e che è da considerarsi pienamente recuperato per la gara contro il Verona. Bene anche Harrison, che ha offerto punti interessanti ed è apparso in crescita.

Gli altri

La Nazione sottolinea come, invece, Fabbian sia ancora un po' troppo macchinoso e incerto. Vanoli e Parisi tra i più applauditi, in una giornata di sole e sorrisi al Viola Park.