Buone sensazioni da Solomon, cresce Harrison. Fabbian ancora incerto: ecco cosa è emerso dall'allenamento a porte aperte al Viola Park
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Davanti a tanti tifosi viola, ieri pomeriggio la Fiorentina si è allenata al Viola Park per avere più vicino il popolo viola in un momento della stagione delicato e importante.
Buone sensazioni
Buone sensazioni sono arrivate da Solomon, che è rientrato in gruppo dopo l'infortunio e che è da considerarsi pienamente recuperato per la gara contro il Verona. Bene anche Harrison, che ha offerto punti interessanti ed è apparso in crescita.
Gli altri
La Nazione sottolinea come, invece, Fabbian sia ancora un po' troppo macchinoso e incerto. Vanoli e Parisi tra i più applauditi, in una giornata di sole e sorrisi al Viola Park.
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