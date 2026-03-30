Bye bye Harrison, quella cifra che i dirigenti viola non sono intenzionati a sborsare
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Se Manor Solomon sembra aver convinto tutti all'interno della Fiorentina, tanto che, nonostante l'infortunio che lo ha costretto ai box per un mese, si parla di un riscatto a fine stagione, non altrettanto si può dire di Jack Harrison.
Niente riscatto
Per confermarlo a Firenze, i dirigenti viola dovrebbero riconoscere al Leeds United una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Ma Fabio Paratici e Roberto Goretti, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, non sembrano granché intenzionati ad avvalersi del diritto di riscatto.
Ritorno al Leeds
C’è quindi da credere che, a meno di repentine inversioni di marcia, Harrison farà ritorno in Premier League dove lo aspetta un contratto valido per altri due anni (fino al giugno del 2028) con il Leeds.
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