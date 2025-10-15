Il bel gesto di Parisi: il terzino della Fiorentina rifonda la squadra del suo paese e riporta il calcio dopo un decennio

Il terzino sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi è stato protagonista di un bellissimo gesto nei confronti delle sue origini, che non ha mai dimenticato. L'ex Empoli è originario della provincia di Avellino, più precisamente di Serino, paese che non aveva una squadra di calcio da ormai un decennio.

Parisi riporta il calcio a Serino dopo un decennio

La società del Serino era scomparsa nel dilettantismo e mai più rinata, ma Parisi ha deciso di rifondare il club. La scelta nasce durante l'ultima estate, quando Fabiano e suo fratello hanno deciso di aiutare il loro comune nel riportare il calcio in paese. La squadra è iscritta alla Seconda Categoria campana e per l'occasione dell'esordio stagionale, avvenuto durante la sosta per le nazionali, il nuovo presidente Parisi ha presenziato sugli spalti.

Il legame con il paese d'origine e la decisione

Cronache di Spogliatoio approfondisce ulteriormente il racconto parlando di quanto il terzino della Fiorentina fosse legato al Serino fin dall'infanzia. Andava allo stadio assieme al padre, adesso scomparso, e questo ha rafforzato ulteriormente l'orgoglio di Parisi nell'aver rifondato la società.