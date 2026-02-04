Fiorentina, il via a una nuova era. Lo stratega e le aspettative della proprietà

Comincia oggi una nuova era all'interno della Fiorentina, quella che vedrà protagonista all'interno della dirigenza viola di Fabio Paratici che, terminata l'esperienza al Tottenham, farà il suo ingresso al Viola Park.

Il primo obiettivo

Il primo obiettivo, quello più importante, che dovrà perseguire il dirigente assieme ai suoi ‘colleghi’ è la salvezza della squadra. Non c'è molto tempo da perdere, c'è solo da calarsi subito in una realtà in crisi sia a livello di classifica, ma anche come dinamiche di spogliatoio, anche se sotto questo profilo, il mercato invernale ha cambiato molto la situazione.

Le aspettative della proprietà

Ci sono già stati rapporti tra Paratici e la proprietà, in particolare con il nuovo presidente Giuseppe Commisso che prima di ripartire gli ha mandato il suo in bocca al lupo e gli ha fatto capire di “essere molto soddisfatto di questa scelta”. Ora c'è l'impazienza di vederlo all'opera.

Paratici torna a lavorare in Italia dopo aver salutato la Juventus nel 2021.