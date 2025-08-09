Quello che è iniziato a luglio è l'ultimo anno di contratto di Antonin Barak, un rapporto diventato ormai da separati in casa con la Fiorentina dopo le prime due, buonine, stagioni. Chi potrebbe dargli un'altra chance è il solito Verona, che pesca spesso a Firenze, ma con un contributo all'ingaggio da parte viola. La possibilità c'è secondo L'Arena di Verona, nonostante la ritrosia del ds Sogliano a riaccogliere i cosiddetti cavalli di ritorno. Al club gialloblù servirebbero infatti tecnica ed esperienza in mezzo al campo, alla Fiorentina liberarsi invece di un altro esubero.