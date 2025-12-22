Polverosi: "Se qualcuno osa pensare che sia pure la svolta, allora siamo punto e daccapo"

“Cinque gol all’Udinese, prima vittoria della Fiorentina in campionato, palo e splendido gol del numero 10, doppietta di Kean, prima rete in A di Ndour: mai visto finora niente di tutto questo al Franchi. Ma se qualcuno osa pensare che sia pure la svolta del campionato viola, allora siamo punto e daccapo”.

Appello alla calma

Il monito lo lancia stamani sul Corriere dello Sport-Stadio il giornalista Alberto Polverosi, che in sostanza fa il proprio appello alla calma.

Fondamentala sfida di sabato

“Questo debutto nella casella delle vittorie - scrive ancora - serve per rendere fondamentale la sfida di Parma di sabato prossimo. Senza i tre punti, lo scontro diretto del Tardini sarebbe stato molto meno diretto e molto più deprimente. Nella classifica, il dato che nessuno al Parco Viola può perdere di vista è la posizione della squadra”.