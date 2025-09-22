Ecco Fortini, una speranza nel buio della Fiorentina. Per il giovane viola adesso l’obiettivo è imporsi

Benvenuto in Serie A Niccolò Fortini, benvenuto alla Fiorentina. Il classe 2006 lucchese ieri ha esordito in maglia viola in gara ufficiale, confermando l’impressione tratta dalla passata stagione in B alla Juve Stabia, ossia di essere un elemento su cui si può lavorare, con tanto materiale per riuscire ad emergere e perchè no, imporsi.

La spavalderia del giovane viola

In una Fiorentina ridisegnata ancora una volta da Pioli, il duttile esterno toscano ha agito sulla fascia destra, davanti a Dodô, mostrando intraprendenza e una buona dose di strafottenza. Certo, c’è da lavorare sulla qualità della rifinitura e sulla consistenza in fase difensiva, ma la base di partenza, dopo appena un anno nei professionisti, è molto intrigante. Il ragazzo è stata rallentato da un infortunio fastidioso che gli ha fatto anche saltare i playoff di Serie B lo scorso anno, ma ora è pienamente recuperato ed al lavoro per crescere e migliorarsi in ogni aspetto del suo gioco.

Ora inizia la vera stagione di Fortini

Il giocatore viola, così come Tommaso Martinelli, secondo portiere nella rosa di Pioli, non prenderà parte al Mondiale Under 20 che inizierà tra pochi giorni in Cile. La Fiorentina ha deciso di non lasciar partire i suoi due classe 2006 per la rassegna iridata della squadra di Alberto Bollini. Se per Martinelli la scelta era scontata, così non era per Fortini, che finora non aveva trovato spazio. E ora per il giocatore cresciuto nel settore giovanile gigliato si aprono scenari molto interessanti.