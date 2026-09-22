La combriccola brasiliana viola si gode la pausa a Forte dei Marmi. Viery scherza con Dodô: "Qui ci giochiamo l'amicizia" - FOTO
Dodô e Viery hanno deciso di godersi questi giorni di pausa concessi da Vanoli a Forte dei Marmi, dove resistono gli ultimi scampoli d'estate.
Scampoli d'estate
I due brasiliani della Fiorentina si sono immortalati nella nota località balneare toscana, con il neo arrivato che ha postato sui social del gioco di carte UNO e dei compagni di gioco: la sua fidanzata e Dodô. Il tutto accompagnato dalla descrizione: “Parliamo di perdere l'amicizia qui”, scherzando e riferendosi al gioco di carte.
La foto
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