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La combriccola brasiliana viola si gode la pausa a Forte dei Marmi. Viery scherza con Dodô: "Qui ci giochiamo l'amicizia" - FOTO

Redazione /
Dodô
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Dodô e Viery hanno deciso di godersi questi giorni di pausa concessi da Vanoli a Forte dei Marmi, dove resistono gli ultimi scampoli d'estate. 

Scampoli d'estate

I due brasiliani della Fiorentina si sono immortalati nella nota località balneare toscana, con il neo arrivato che ha postato sui social del gioco di carte UNO e dei compagni di gioco: la sua fidanzata e Dodô. Il tutto accompagnato dalla descrizione: “Parliamo di perdere l'amicizia qui”, scherzando e riferendosi al gioco di carte. 

La foto

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