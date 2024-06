La Ligue 1 chiama Kean, il campionato dove meglio si è espresso l'attaccante della Juve. E la Fiorentina?

Le strade di Moise Kean e della Juventus sembrano destinate a separarsi. Dopo essere ritornato alla società bianconera nel 2021, la punta italiana è ora pronta a intraprendere un nuova esperienza, con il campionato francese che si profila come una possibile destinazione.

Destinazione Francia?

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, diversi club francesi hanno manifestato interesse per Kean. Il giocatore, nato nel 2000 e con contratto in scadenza nel 2025, ha catturato l'attenzione di club come Lilla, Monaco e Nizza. Questi club sembrano considerare positivamente il ritorno di Kean in Francia, tenendo conto della giovane età dell'attaccante e dei suoi trascorsi positivi nella Ligue 1, soprattutto durante la sua stagione con il PSG nel 2020-2021, in cui ha segnato 17 gol.

Il rischio legato a Kean

Moise Kean, profilo segnalato anche da Raffaele Palladino, rappresenta un problema per la Fiorentina, per il quale la Juventus non vorrebbe concedere opzioni di riscatto. Con il rischio dunque di vederlo andar via anche in caso di ottimo rendimento.