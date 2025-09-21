Parola a Luca Ranieri in sala stampa, fischiato insieme ai compagni al termine dell'1-2 con il Como:

"La contestazione di oggi dei tifosi è giusta perché è vero, siamo ad un nuovo ciclo, con nuovo allenatore però siamo la Fiorentina. Iniziare con due punti in quattro partite non va bene, io in primis devo dare qualcosa di più. Non c'è da farne un dramma però c'è da cominciare a pedalare di più in allenamento, avere più coraggio a fare le cose e iniziare a vincere. Quello che stiamo facendo non è abbastanza, ci siamo guardati nello spogliatoio a fine partita, non ce l'aspettavamo di iniziare così e ora abbiamo un derby importantissimo: dobbiamo ritrovarci con entusiasmo in settimana.

Il modulo? Ci siamo preparati già da martedì, nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita. Poi nel secondo siamo calati troppo, non eravamo più aggressivi, abbiamo smesso di giocare da dietro e contro squadre che palleggiano si fa dura.

La gestione arbitrale? A me parlare degli arbitri non piace perché sono il primo ad aver sbagliato. In alcune situazioni poteva cercare di far meglio ma come possiamo farlo tutti. La colpa di stasera è solamente nostra. Nello spogliatoio c'è tantissima delusione però già da domani dobbiamo ripartire con entusiasmo e andare a Pisa a vincere".