Il Frosinone si prepara alla partita contro la Fiorentina senza quattro elementi: out anche un ex viola

Sul proprio sito ufficiale il Frosinone ha fatto il punto della situazione degli infortunati in vista della partita contro la Fiorentina in programma giovedì sera. Questo quanto si legge sul sito dei ciociari:

“Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Fiorentina. Lavoro in palestra, attivazione in campo, esercitazioni tecnico – tattiche e conclusioni in porta, questo il programma odierno. Differenziato per Kalaj, terapie per Harroui, Lirola e Gelli. Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino”.

