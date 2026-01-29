Buone notizie per Vanoli verso la trasferta di Napoli. Ma la situazione di Kean resta da monitorare

A due giorni dalla trasferta di sabato pomeriggio contro il Napoli di Antonio Conte, sfida allo stesso tempo complicata e fondamentale per il percorso salvezza della Fiorentina, questo pomeriggio il Pentasport di Radio Bruno ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola. Soprattutto per quanto riguarda gli infortunati.

Buone notizie, tre compagni si allenano in gruppo

Secondo quanto riportato dall'emittente, dalla sessione di allenamento di questa mattina sono arrivate buone notizie per il tecnico gigliato Paolo Vanoli. Mandragora, Dodo e Kean hanno svolto l'allenamento di oggi regolarmente assieme ai compagni di squadra, segnando di fatti il loro definitivo ritorno a disposizione. La situazione è però diversa: se per i primi due il recupero e totale ed entrambi quindi si candidano per una maglia da titolare, per il centravanti è prevista comunque la panchina.

Ma la situazione di Kean è particolare

Da capire anche quale sarà il destino di Roberto Piccoli, e se riuscirà a rientrare tra i convocati dopo il risentimento alla coscia rimediato nella sfida di Coppa Italia contro il Como. L'attaccante vuole far tutto per esserci, ma molto dipenderà dalla rifinitura di domani pomeriggio