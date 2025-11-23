Torino, già finito il matrimonio con Biraghi? Baroni lo vede poco e il Torino prepara il suo sostituto

Se nella seconda metà dello scorso campionato si era guadagnato le grazie dell'allora allenatore granata Vanoli, l'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi non ha convinto in egual misura il nuovo tecnico del Torino, Baroni, e adesso non è da escludersi un addio del terzino già a gennaio.

Sempre meno minuti

Lo riporta Tuttosport: anche se l'ex Fiorentina non ha chiesto la cessione, valuterà seriamente ogni offerta che arriverà a gennaio, visto lo scarso impiego fino ad oggi che lo ha visto scendere in campo 8 volte, di cui 5 da titolare, avendo inoltre saltato in toto due delle ultime tre partite (subentrando al 73simo contro il Pisa).

Già pronto il sostituto

A Torino il sostituto sarebbe già stato individuato: si tratta di Bozzolan, terzino classe 2004 oggi alla Reggiana. In caso di addio di Biraghi già a gennaio, Cairo farà all-in sull'obiettivo sopracitato.