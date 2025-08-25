L'Inter annichilisce il Torino di Baroni e Biraghi. Sonora lezione di calcio: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Lezione di calcio della nuova Inter targata Chivu contro il Torino del fiorentino Baroni. Un sonoro 5-0 che ha visto le firme di Bastoni, Thuram (x2), Lautaro Martinez e il neo arrivato Bonny.
Male anche Biraghi
Con questo netto successo, i nerazzurri si catapultano in cima alla classifica. Malissimo - così come tutto il Toro - l'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, colpevole in occasione della seconda rete nerazzurra.
La NUOVA classifica di Serie A
Inter 3, Napoli 3, Cremonese 3, Roma 3, Como 3, Juventus 3, Genoa 1, Lecce 1, Fiorentina 1, Cagliari 1, Pisa 1, Atalanta 1, Udinese 1, Verona 1, Bologna 0, Lazio 0, Milan 0, Parma 0, Torino 0, Sassuolo 0.
