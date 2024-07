Gonzalez: "Ho sbagliato troppi gol, non incolpatemi e non offendetemi"

L'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, ha dato indubbiamente il suo contributo nella finale di Copa America vinta dall'Argentina contro la Colombia.

Ha creato molto ma ha anche sbagliato

Ha creato molto ma non è riuscito però a finalizzare bene e si è visto anche annullare una rete nei 60 minuti circa tra regolamentari e supplementari in cui è stato in campo.

Intercettato dall'influencer Nicolás Occhiato, Gonzalez ha detto: “Mi prenderanno in giro” rivolgendosi ai tifosi dell'Albiceleste. ”Questo perché ho sbagliato molti gol".

“Non incolpatemi e non offendetemi”

E poi ha aggiunto: “Non mi va bene, sono deluso. Spero che voi siate felici, non incolpatemi e non offendetemi”.