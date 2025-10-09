Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Di solito le soste depositano ciò che fai prima, invece la Fiorentina deve prendere atto di quanto fatto e ripartire prendendo il poco di buono, quei 5 minuti col Como, quei 20 minuti con la Roma… Questo momento richiede una grande esperienza nel gestire la psicologia del gruppo e i giocatori, bisogna tirare fuori la personalità. Questa squadra non ha tanta gamba, ha tecnica ma senza coraggio ed energia non la vedi. Serve risvegliare il carattere e il senso di responsabilità dei giocatori”.

“Se manca la gamba, almeno finire le partite coi crampi. La Fiorentina non si avviti”

“In un altro calcio queste cose non andrebbero neanche spiegate, mentre alla Fiorentina manca quel tipo di coraggio. Se viene a mancare la gamba, almeno bisogna finire la partita coi crampi. Un po' come fa Fazzini, è l'esempio che si consuma dall'emozione. Prendo il suo modo di entrare in campo, oppure quelli di Kean e di Gosens. Anche Dodo, nonostante stia facendo malissimo, è uno che ci prova. Ognuno tiri fuori quello che sa fare, altrimenti ti avviti”.

“Pioli deve essere fiero, è lui la figura di speranza”

Su Pioli: “Deve essere fiero. So che è un momento difficile, ma c'è una speranza ed è lui, la sua competenza e la sua esperienza. Non possono guardare in società, è lui la figura che li deve guidare”.