Sabiri cambia continente? Pretendenti dal Sudamerica per il marocchino
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Secondo quanto riferisce Lady Radio, si muovono club dal Brasile per Abdelhamid Sabiri. Sul marocchino classe '96, di fatto fuori rosa alla Fiorentina, ci sarebbero almeno tre club verdeoro interessati.
In scadenza a giugno
Sabiri, una presenza in stagione in Fiorentina-Bologna, è sotto contratto fino al prossimo 30 giugno. Il giocatore sarà verosimilmente piazzato in un mercato ancora aperto, anticipandone di fatto l'addio definitivo alla Fiorentina.
