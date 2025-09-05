La Nazione: Meno show, ma una Fiorentina più ricca per Pioli

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si legge di Nicolò Fagioli e della composizione della rosa della Fiorentina.

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo: “Ciak si gira, corri Nicolò”.

Pagina 4

A pagina 4 si parla di Fagioli: “Fagioli slow, l'ora di alzare i giri. Guizzi e passaggi a vuoto, caro Nicolò, serve di più”.

Pagina 5

E a pagina 5: "Viola bis, il gioco delle coppie. Una formazione A e una B, meno show ma rosa più ricca. Ora Pioli ha un gruppo solido".