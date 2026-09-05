Comuzzo: "Mi è dispiaciuto andar via, ma ora penso solo al Toro. Emozionato per essere tornato a Firenze"

Pietro Comuzzo, difensore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa al margine della vittoria granata sulla Fiorentina. Queste le parole del difensore friulano: "Sono felice per la vittoria, credo che sia stata meritata. Abbiamo dato tutti il massimo, volevamo fortemente questi tre punti".

“Grande emozione tornare a Firenze”

Sul ritorno a Firenze: “Oggi sentivo l'emozione di tornare in un posto che sento come casa, in cui ho vissuto negli ultimi sette anni. Poi, come ovvio che sia, mi sono concentrato sulla partita. Posizione? Ogni tanto il mister mi prova sia a destra che a sinistra, io mi metto sempre volentieri a disposizione in tutti ruoli”.

"Mi è dispiaciuto andare via"

Sull'addio alla Fiorentina: "Andare via da Firenze e dalla Fiorentina dopo sette anni mi è dispiaciuto, ma allo stesso tempo affrontare una nuova sfida in un club storico come il Torino mi aiuta a crescere. Futuro? Non è il momento di pensarci ora, penso solamente ad affrontare questa stagione col Toro".