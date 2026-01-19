Cecchi: "Fagioli sembra Pizarro. Pensare che fossimo da Europa a inizio anno non era un'eresia"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina il giorno dopo la vittoria contro il Bologna.

Le parole sui singoli

“Fagioli è diventato un giocatore pazzesco. Mi sembra Pizarro. E poi Dodò che non lo prendevi mai, ma anche lo stesso Gudmundsson è stato ottimo. Sentivo che si diceva non potesse fare l’ala".

Sul match

“Il primo tempo di ieri è superiore a tante partite dello scorso anno. Noi non sappiamo che è successo, ma per due mesi c’è stato qualcosa che ha reso altro la Fiorentina. Questo fa capire che pensare fossimo da Europa non era un’eresia. Oggi possiamo salvarci senza acquisti e questo sembrava folle perché si diceva tutti che ci voleva una rivoluzione di mercato”.