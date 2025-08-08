Svolta nel mondo del calciomercato: la FIFA interviene per limitare operazioni tra club della stessa proprietà

Nuova svolta nel mondo del calciomercato: La FIFA ha deciso di intervenire a gamba tesa per evitare i passaggi dei giocatori tra club della stessa proprietà.

Dando un'occhiata al panorama calcistico europeo vengono in mente Il City Football Group o la Red Bull, ma guardando anche nel nostro campionato ci sono vari esempi di società che da anni utilizzando questa modalità. Per esempio c'è la famiglia Pozzo, patron dell'Udinese, Claudio Lotito, proprietario sia della Lazio che della Salernitana, e Aurelio De Laurentis per quanto riguarda Napoli e Bari.

La FIFA negli ultimi anni è intervenuta con il Regolamento sullo Statuto e il Trasferimento dei calciatori riducendo a sei sia i giocatori da poter prestare sia quelli da avere in rosa. Come riportato da Calcioefinanza.it, i grandi club potrebbero raggirare questa norma attraverso cessioni con opzione di recompra.