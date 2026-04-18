Dopo la sconfitta di Firenze, la Lazio segna, sbaglia un rigore e affonda il Napoli. Guarda la CLASSIFICA di Serie A
Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio riesce a fare una vera impresa, battendo nettamente (almeno sotto il profilo del gioco) il Napoli al Maradona.
Solo Lazio
Finisce 2-0 questa sfida a favore dei capitolini che trovano il vantaggio subito, al 6’ con Cancellieri. Zaccagni fallisce un calcio di rigore al 31’ con Mlinkovic-Savic che intuisce e respinge. Sulla ribattuta ancora Zaccagni spara altissimo. Al 57’ Basic chiude la gara realizzando con un tiro ravvicinato da centro area.
Il Napoli praticamente non è pervenuto e ha perso la prima partita interna della stagione.
Come cambia la classifica
Con il successo odierno, la Lazio si porta a ridosso del Bologna ma è ancora lontana dalla zona Europa. Il Napoli, ormai distantissimo dal primo posto, rischia ora di essere raggiunto al secondo posto dal Milan.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 39, Genoa 36, Fiorentina 35, Cagliari 33, Lecce 27, Cremonese 27, Verona 18, Pisa 18.