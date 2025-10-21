Lavori al Franchi: il Comune chiede mutui per oltre 8 milioni di euro
In tema lavori allo stadio Artemio Franchi, a fine settembre scorso Palazzo Vecchio ha chiesto all'istituto per il credito sportivo e culturale un mutuo di 5,4 milioni di euro per il finanziamento della variante al progetto esecutivo. Lo riporta stamani La Nazione.
Unica soluzione
Per ottenere il contributo che sarà erogato in un'unica soluzione al 31 dicembre 2025, il Comune ha chiesto al Coni un parere favorevole in linea tecnico-sportiva.
Altro mutuo
In un altro provvedimento, datato primo ottobre, si fa invece riferimento a un prestito flessibile di 3,3 milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti come “finanziamento della quota parte della variante del progetto esecutivo dell'intervento”.
Un totale dunque di 8,7 milioni di euro, messi già bilancio e previste nel quadro economico.