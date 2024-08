Mancano pochi giorni all'esordio ufficiale della Fiorentina in campionato contro il Parma. La sensazione è che al Tardini non ci saranno tutti i giocatori che faranno parte della rosa di Palladino per la prossima stagione. Qualcuno, probabilmente, arriverà nelle ultime due settimane di mercato.

Rebus Gudmundsson

Uno di questi potrebbe essere Gudmundsson? A Firenze lo sperano praticamente tutti, con l'affare che ormai è diventato un vero e proprio rebus. Il Genoa è alla ricerca disperata di un sostituto, con il club rossoblù che bene sa di dover accontentare l'islandese sulla cessione entro l'estate. Anche l'Inter si è rifatta sotto per lui, ma la Fiorentina è ancora avanti. La palla resta in mano al Genoa, che ora però si deve sbrigare a trovare una pedina per l'attacco.

Nico spinge verso Torino

Un affare direttamente collegato alla cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. L'argentino ha detto sì alla Juventus e non sembra intenzionato a rinunciarci. Commisso fa muro, ma in caso di arrivo di Gudmundsson a poco servirà. Anche perché i bianconeri sono pronti a soddisfare le richieste economiche della Fiorentina.

A centrocampo…

C'è poi il capitolo centrocampista. Sì, un altro dopo Richardson. La società viola prende tempo per capire quale sarà l'ultima cartuccia da sparare per il centrocampo viola. Si allontana definitivamente l'opzione Tessmann. McKennie piace, ma l'ingaggio è altissimo. Lovric potrebbe tornare di moda. In difesa spuntano nomi, ma la sensazione è che la Fiorentina si voglia muovere solo se ci saranno occasioni importanti da sfruttare.