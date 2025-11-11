Due giovanissimi viola convocati con l'Albania U17 per i tre impegni della sosta

Senza nessun rappresentante nella nazionale azzurra maggiore, con il forfait di Martinelli e Ndour in Under 21 e quello di Kospo con la Bosnia U21 per volontà dei dirigenti viola.

Sosta strana

Sarà una sosta per le nazionali abbastanza particolare per la società viola, che avrà con sé diversi “grandi”, solitamente impegnati con le proprie rappresentative. Tra i giovanissimi, invece, arriva una doppia chiamata viola con l'Albania U17.

Due viola convocati

Fatjon Tafaj, CT delle giovani aquile, ha chiamato il difensore Kostantinos Varesis e l’attaccante Majkol Luka, entrambi tesserati della Fiorentina. Per loro impegni contro Olanda, Croazia e Kazakistan.