La Lega Serie A sbotta: "Si invita le autorità a revocare il provvedimento di rinvio del derby. Tuteleremo la competizione in ogni sede"

Con una lungo nota stampa, la Lega Serie A ha fatto il punto su quello che è lo scontro con la Prefettura di Roma sugli orari della 37esima giornata di Serie A, che coinvolge anche Juventus-Fiorentina.

Le parole della Lega Serie A

"Il provvedimento del Signor Prefetto di Roma, che ha rinviato d'autorità il derby capitolino a lunedì 18 maggio alle ore 20:45, oltre a porsi in aperta e non comprensibile contraddizione con la sua stessa affermazione - espressa a inizio stagione sportiva di non disputare la stracittadina di notte, non tiene in alcun conto che il differimento della gara Roma-Lazio - in una giornata di gare sottoposta al regime della contemporaneità obbligatoria - determina inevitabilmente il differimento di altre quattro gare, che movimentano realisticamente 300.000 tifosi i quali patiranno le intuibili conseguenze logistiche ed economiche di questa decisione".

Tensione con le Prefetture

“La Lega Serie A, per quanto evidenziato, invita con forza le Autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio che, se anche risolve le presunte criticità romane (ma non è cosi, quanto meno perché è già noto che per lunedì 18 maggio è stata dichiarata una giornata di sciopero dei trasporti), lo fa al prezzo di nuove tensioni connesse alle altre quattro gare rinviate, che di fatto impongono la decisione del Prefetto di Roma ai Prefetti delle quattro città ospitanti Genova, Torino, Como e Pisa e delle altre quattro città in trasferta - Napoli, Firenze, Milano e Parma. Diversamente, la Lega sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi romani e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto che, attraverso la mutualità, genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio”.