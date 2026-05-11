Meraviglia Bernardeschi e capolavoro Rowe, Italiano espugna Napoli. La nuova CLASSIFICA di Serie A

La 36esima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con il posticipo tra Napoli e Bologna, vinto dagli emiliani per 3-2.

Doppio vantaggio rossoblu

Una sfida, quella del Maradona, che ha visto la squadra allenata da Italiano andare avanti addirittura di due gol nel corso del primo tempo. Al 9' grande rete realizzata dall'ex attaccante della Fiorentina, Bernardeschi, con un meraviglioso fendente di sinistro che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic. Raddoppio su rigore al 34' grazie a Orsolini: il portiere del Napoli intuisce e tocca ma non riesce ad evitare che il pallone finisca in fondo al sacco.

Reazione Napoli

Tra il recupero del primo tempo e l'inizio della ripresa, il Napoli ristabilisce la parità. Al 45'+2' Di Lorenzo fa centro da distanza ravvicinata con la porta avversaria. Al 48' invece, grande lavoro di Hojlund che stoppa un pallone molto difficiile, allarga per l'accorrente Alisson Santos il quale, di interno destro, fa secco Pessina.

Il colpo di Rowe

All'81' si è visto in campo Sohm, partito dalla panchina. Niente da segnalare per lo svizzero che è ancora di proprietà dei viola. E al 91' ha messo la sua firma, e che firma, sulla gara Rowe. Semirovesciata in area di rigore del Napoli, dopo una respinta di Milinkovic-Savic, e grande gol-partita per l'inglese. E così Italiano, da allenatore, si trova ad espugnare il Maradona per la quarta volta (una con lo Spezia, due con la Fiorentina e questa sera col Bologna).

La classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Roma 67, Como 65, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18.