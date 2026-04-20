Italiano: "Volevo regalare un tributo a Bernardeschi e alla fine gli ho donato un infortunio. E' tutta colpa mia"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nella partita persa per 2-0 dal Bologna sul campo della Juventus, c'è da segnalare anche un episodio che vede coinvolti due ex Fiorentina, come il tecnico Vincenzo Italiano e l'attaccante Federico Bernardeschi.
L'infortunio
L'allenatore ha messo il giocatore nella parte finale della gara, ma in quei pochi minuti, Berna si è procurato un infortunio alla coscia che, addirittura, non gli permetteva nemmeno di camminare.
“E' tutta colpa mia”
"È colpa mia - ha detto Italiano - Prima della partita ho visto gli applausi del pubblico, è un ragazzo fantastico e l'ho messo per fargli prendere il tributo dello stadio. Non ci voleva. Spero non sia nulla di grave, ma penso che non lo avremo fino a fine stagione".
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