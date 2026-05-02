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Sentite Italiano: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna in Europa League"

Claudio Tirinnanzi /
Vincenzo Italiano

Un moto d'orgoglio. E' quello che ha tirato fuori l'ex allenatore della Fiorentina, ora al Bologna, Vincenzo Italiano, quando è stato chiamato a parlare di Psg-Bayern Monaco, semifinale d'andata della Champions League

Come Roma-Bologna

“È stata come Roma-Bologna di Europa League - ha detto - che hanno paragonato a sua volta a Italia-Germania 4-3 del 1970". 

“Succede quando…”

E poi: “Succede quando in campo ci sono due squadre che giocano per fare un gol in più dell’avversario, cercando di schiacciarlo col pressing per mantenere il pallino del gioco”. 

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