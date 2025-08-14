Il centrocampista allenato da Guardiola e sondato dalla Fiorentina ha trovato la sua nuova squadra: raggiungerà Milenkovic e Ndoye

C'era finito anche James McAtee sul taccuino della Fiorentina, almeno all'inizio della sessione estiva di mercato, salvo poi concludersi in un nulla di fatto. Oggi, il classe 2003 ha trovato la sua nuova casa rimanendo in patria.

McAtee diventerà infatti un nuovo giocatore del Nottingham Forest, compagine inglese nella quale milita l'ex viola Milenkovic, e avversaria della Fiorentina nella seconda amichevole della tournee inglese terminata poi 0-0. L'accordo, riporta Sky Sport, è stato siglato per poco più di 30 milioni di euro, coi Citizens che però si sono riservati una clausola di recompra.