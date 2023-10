Un Genoa arrembante e coraggioso cede il passo a un Milan che vince con un gol all'87' di Pulisic. Finisce 1-0 per i rossoneri, dopo una partita combattuta e equilibrata, con la squadra di Gilardino che ha messo più volte in difficoltà gli uomini di Pioli.

Alla fine è il Milan a spuntarla con una rete che viene ricontrollata al lungo al VAR per un possibile tocco di mano dell'attaccante americano, che rimane non chiaro nonostante le molte inquadrature. Al 96' Maignan entra duro su Ekuban e viene espulso. In porta ci va Giroud. La punizione dal limite dei rossoblu finisce sulla traversa e sul calcio d'angolo è Martinez, il portiere del Genoa, a entrare duro dopo essere salito per cercare il pareggio. Rosso anche per lui. Fuori i due portieri con Leali che entra per il Grifone. Gran parata di Giroud sul finale. Con questi tre punti il Milan allunga sull'Inter e si prende la testa della classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 21, Inter 19, Juventus 17, Napoli 14, Fiorentina 14, Atalanta 13, Lecce 12, Bologna 11, Sassuolo 10, Frosinone 9, Torino 9, Monza 9, Genoa 8, Roma 8, Verona 8, Lazio 7, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2.