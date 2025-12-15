La Gazzetta dello Sport: Vanoli, ore decisive
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica molto più spazio del solito alle vicende di casa Fiorentina. Ahinoi, i temi non possono essere altro che l'ennesima sconfitta, la rabbia del Franchi e la Serie B sempre più vicina.
Pagine 28-29
Campeggia il titolone “Disastro viola, è sempre più ultima” nelle pagine sulla Fiorentina della Rosea. In taglio alto la Gazzetta invece scrive “Fiorentina a picco. Vanoli ora rischia”. Di spalla un approfondimento sul rendimento disastroso di due leader viola: “Da simboli a zavorre: De Gea irriconoscibile, Kean non segna più”.
Pagina 31
Continua l'analisi della Gazzetta sulla Fiorentina. A pagina 31 il focus è incentrato sulla figura dell'allenatore: “Vanoli ore decisive" e poi “Viola in ritiro, il club decide. Altra chance o esonero?”.