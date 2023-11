Di Livio: "La Fiorentina può credere in qualunque traguardo, deve crederci. Italiano? Le finali non si giocano, si vincono e quelle..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Angelo Di Livio è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “La Fiorentina è ancora lì in alto, adesso la speranza è che esterni e attaccanti si sblocchino. A eccezione di Gonzalez, che sta facendo per tre in questa squadra. Per quanto riguarda gli altri non è semplice, è quasi inspiegabile la situazione di Sottil. Deve fare molto di più, per le qualità che ha e per la sua età".

Sulla stagione viola: “Può giocarsela fino alla fine per qualunque traguardo europeo, deve crederci. Guardate la partenza del Napoli, del Milan e delle due romane. In ogni caso è un percorso positivo. Italiano? Gli allenatori crescono, ma quelle due finali non si perdonano. Le finali non si giocano, si vincono. E lì è stata sbagliata la lettura”.