Ceccarini: "Il Chelsea ha due profili che possono migliorare la difesa della Fiorentina e uno è fuori rosa. Ma occhi anche in Belgio"

Un excursus sul mercato, anche se manca più di un mese all'inizio della sessione invernale, lo troviamo nell'editoriale scritto per Tmw da Niccolò Ceccarini, che parla di difesa e dei possibili obiettivi della Fiorentina.

Difesa e centrocampo da rinforzare

“In casa viola ora l’unico pensiero è fare più punti possibili per uscire dalla zona retrocessione poi ci sarà bisogno di intervenire sul mercato. L’intenzione è quella di aumentare il valore di due reparti, difesa e centrocampo”.

‘Disasi e Acheampong, ma occhi anche in Belgio e in Germania’

E poi: "Per il primo settore ci sono tanti giocatori che sono finiti nei riflettori dei dirigenti viola. Nel Chelsea ci sono Disasi (al momento fuori rosa) e Acheampong, che può essere impiegato anche come esterno. Altri profili da tenere in considerazione sono Van Den Bosch dell’Anversa e Mosquera del Wolverhampton. A loro si deve aggiungere anche Diogo Leite dell’Union Berlin. Per quanto riguarda il centrocampo attenzione a Martel del Colonia e Lovric dell’Udinese".