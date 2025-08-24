TuttoCagliari.net ha intervistato l'ex calciatore Giuseppe Bellini, per anni centrocampista rossoblù, passato anche dalla Fiorentina nella stagione 1982-83.

Pronostico per stasera

"Mi auguro semplicemente che i gigliati accusino un po’ di stanchezza - dice Bellini senza nascondere il tifo per i sardi - avendo giocato in Conference League giovedì sera. In questa fase della stagione, del resto, la condizione fisica non è al top per nessuno. Onestamente Cagliari e Fiorentina partono con ambizioni ben diverse: gli uomini di Pioli puntano con decisione all’Europa che conta, mentre noi dobbiamo cercare affannosamente di salvarci. Comunque alla prima di campionato potrebbe scapparci la sorpresa".

La cessione di Piccoli

Sulla cessione di Piccoli Bellini ha detto: “Il fatto è che quando ti offrono cifre di questo tipo fai molta fatica a dire di no. Devi pensare alla prosperità delle casse societarie. Va comunque detto che noi, anche senza Piccoli, abbiamo parecchi attaccanti in rosa".