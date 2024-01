Corriere dello Sport-Stadio: 5 milioni e bonus per lo svizzero

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è un titolone dedicato al mercato della Fiorentina: "Non solo Vargas".

All'interno del giornale sempre su Vargas si legge: "Dalla Fiorentina 5 milioni e bonus per lo svizzero". E ancora: "La proposta dei viola all’Augsburg verrà respinta". In taglio basso ci sono le dichiarazioni di Nardella: "La Fiorentina accettò due stagioni via dal Franchi".

Qui troviamo: "Nzola e Beltran prima volta insieme". Sottotitolo: "Un evento simbolico e sostanziale: la rete di Lucas da uomo d’area M’Bala, la responsabilità del rigore".