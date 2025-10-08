​​

header logo

Il piano anti Modric di Pioli: il tecnico sacrifica un centrocampista per limitare il croato

Redazione /
Luka Modric
Luka Modric in azione

Un piano anti Modric. E' quello sta studiando Pioli per la sua Fiorentina che giocherà contro il Milan alla ripresa del campionato. 

Sacrficio

Ne parla stamani La Gazzetta dello Sport dove si legge che Nicolussi Caviglia dovrebbe essere il giocatore che dovrà sacrificarsi per limitare il regista rossonero.  

Fagioli più libero

E se Pioli volesse rispolverare Fagioli a San Siro potrebbe così lasciarlo più libero di svariare come mezzala senza compiti di marcatura lasciati invece al compagno. 

Notizie correlate
💬 Commenti (2)