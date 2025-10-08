Il piano anti Modric di Pioli: il tecnico sacrifica un centrocampista per limitare il croato
Luka Modric in azione
Un piano anti Modric. E' quello sta studiando Pioli per la sua Fiorentina che giocherà contro il Milan alla ripresa del campionato.
Sacrficio
Ne parla stamani La Gazzetta dello Sport dove si legge che Nicolussi Caviglia dovrebbe essere il giocatore che dovrà sacrificarsi per limitare il regista rossonero.
Fagioli più libero
E se Pioli volesse rispolverare Fagioli a San Siro potrebbe così lasciarlo più libero di svariare come mezzala senza compiti di marcatura lasciati invece al compagno.
