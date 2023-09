L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastiàn De La Fuente ha presentato la nuova stagione delle ragazze viola, che inizierà sabato. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Il Sassuolo è forte, l’allenatore è lì da cinque anni e conosce bene le sue giocatrici. Ci aspetta una prima sfida difficile, ma è giusto iniziare con una sfida all’altezza di questo campionato, speriamo buono per noi”.

Sulla classifica: “Ai nastri di partenza, come l’anno scorso, la Fiorentina parte al quarto posto. Ognuno, ogni anno, ha comunque l’obiettivo migliorare l’anno precedente. Siamo una buonissima squadra, ho grandi giocatrici. Speriamo di partire con lo stesso piglio dell’anno scorso, visto che la Viola è stata prima per tutto il girone d’andata”.

Sul Viola Park: “Se avessimo la possibilità di giocare lì anche contro il Sassuolo, sarebbe giocare veramente in casa. Speriamo di entrarci presto e di giocare lì quanto prima, anche in campionato. Sempre grazie ai direttori per la realizzazione di tutto questo, faccio parte di un momento storico incredibile. La struttura ci porta a migliorarci tutti i giorni”.

Infine, un appello al pubblico: “Mi piacerebbe coinvolgere i tifosi della Fiorentina per vivere questo viaggio. E ovviamente vogliamo vincere insieme”.