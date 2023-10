Beltran inizia a segnare a prova a mettere la freccia su Nzola, anche se la fisicità della difesa laziale...

Si ripropone per Vincenzo Italiano il ballottaggio in attacco tra Beltran e Nzola in vista della sfida tra Fiorentina e Lazio di domani sera. In vantaggio, per il Corriere dello Sport-Stadio, c'è l'argentino dopo la bella doppietta segnata al Cucaricki.

Contro i serbi, oltre ai due gol del Vichingo, si sono visti anche i limiti di Nzola in questa prima parte di stagione nei suoi quaranta minuti in campo. A lasciare aperto il ballottaggio è però la fisicità dei difensori della Lazio, che potrebbe far pensare Italiano fino all'ultima ora disponibile.

