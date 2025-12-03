Graziani: "Il problema della Fiorentina non è il modulo. Le due punte mi piacciono, anzi metterei Gudmundsson dietro a Kean e Piccoli"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Quello che ha Kean, Piccoli ancora non ce l'ha. E' vero che il numero 20 sta attraversando un periodo non facile, però ha una cattiveria in campo che l'ex Cagliari ancora non ha. Vanoli mette in campo i calciatori migliori, che gli possano dare garanzie. Secondo me Kean e Piccoli insieme sono ideali ma vi dirò di più, cambiando assetto tattico potresti anche mettere Gudmundsson dietro le due punte. Mi aspetto comunque dei cambiamenti da parte di Vanoli, ma sono sicuro che ne sta parlando con i calciatori per coinvolgerli nelle sue scelte”.

“Il problema della Fiorentina non è il modulo”

Poi ha aggiunto: "Il 442 è il modulo più basico possibile, da cui ripartire specialmente in questi momenti. Poi ricordiamoci sempre che con i cinque cambi anche i moduli possono cambiare durante le partite. Detto questo, il cambio modulo non è garanzia di tornare a vincere. Il problema della Fiorentina non è il modulo, i problemi sono altri. E comunque, a prescindere da tutto, ora servono i risultati: ci sono delle squadre alla nostra portata nelle prossime giornate, non possiamo sbagliare.