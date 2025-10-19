Lo sfogo del ds della Fiorentina, Daniele Pradè si rivolge anche all'arbitro Marinelli e al Var, a Dazn.

‘Errore enorme del Var’

“Penso che se il Var deve richiamare l’arbitro per un grave errore questo è un errore enorme del Var e Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Ci sentiamo veramente non so neanche come dirlo… ci stiamo giocando la vita, non si può fare una roba del genere, è scandaloso. È rimasto a terra 20 minuti, neanche l’ha sfiorato, è un episodio grottesco, brutto da vedere”.

‘Grande gara della Fiorentina’

"La Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore, non meritava assolutamente di perderla. Gimenez cade a terra e ci resta 10 minuti, poco prima ci stava allora il rosso per il fallo su Ranieri e abbiamo preso gol in 10".