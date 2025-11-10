Adani: "Nessun alibi per i calciatori, la Fiorentina lotterà per la salvezza fino alla fine. La difesa viola è impaurita"

L'x difensore della Fiorentina Lele Adani ha parlato a Radio Bruno della squadra viola dopo il pareggio contro il Genoa e la situazione di classifica viola. Anche un passaggio su Vanoli, suo ex compagno di squadra a Firenze.

Le sue parole

“Vanoli da giocatore non parlava molto. Con lui ho vissuto la magica vittoria della Coppa Italia a Firenze. Era serio e professionale. E' l'allenatore giusto per la Fiorentina in questo momento, è stata una buona scelta”.

Sulla squadra

“Questa Fiorentina non ha assolutamente nulla per giustificare un rendimento del genere. C'è il Viola Park, la società mette i giocatori in condizione di lavorare bene, sono stati fatti investimenti seguendo i dettami di Pioli, che ora non c'è più… La responsabilità adesso è dei giocatori. Non sarà facile uscirne, la viola si porterà dietro questa situazione fino alla fine. Serve evitare di avere paura. Basta guardare i gol presi contro il Genoa, i difensori erano immobili, impauriti”.