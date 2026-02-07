Non solo punti sul campo, la Fiorentina perde anche Gudmundsson. Caviglia sinistra KO

Non solo la beffa nel finale. La Fiorentina oggi non ha perso sul campo, ma il suo giocatore più forte sì.

Gudmundsson è infatti uscito all'inizio della ripresa a causa di un contrasto con un avversario che gli è costata un infortunio alla caviglia. L'islandese ha appoggiato male il piede tanto da non riuscire a lasciare il campo con le proprie gambe.

Si tratterebbe di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Albert Gudmundsson. Previsto uno stop non di poco conto per il numero dieci viola.