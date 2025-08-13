A proposito di bonus: il Flamengo prepara una nuova offerta per Beltran e si insinua tra le pretendenti russe

Sempre più in uscita Lucas Beltran, con la Fiorentina che sta lavorando per trovare una sistemazione di gradimento dell'argentino, dopo che quest'ultimo ha rifiutato i brasiliani del Flamengo. Si è parlato dell'interesse di Zenit e Spartak Mosca, ma i brasiliani sembrerebbero intenzionati a tornare alla carica.

Lo riporta il giornalista sportivo turco Ekrem Konur: nonostante la prima offerta del Flamengo non fosse andata a buon fine, ne sarebbe pronta un'altra vicina ai 15 milioni di euro più bonus per Beltran, valutazione superiore alla precedente offerta sempre dai brasiliani. Resta da capire se l'argentino si convincerà della destinazione carioca, o se preferirà la Russia: una sua permanenza a Firenze è ormai completamente da escludere.